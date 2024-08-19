Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        AK Parti'li Keşir'den, Bolu'daki yangın bölgesine ziyaret:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bolu'nun Göynük ilçesinde medyana gelen yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:33 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Keşir'den, Bolu'daki yangın bölgesine ziyaret:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bolu'nun Göynük ilçesinde medyana gelen yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Keşir, 15 Ağustos'ta Bekirfakılar köyünde çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile 72 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan Umurlar köyünü ziyaret etti.

        Burada dinlenen orman ve AFAD personeli ile diğer görevlilere kolaylık dileyen Keşir, daha sonra köydeki kadınlarla görüştü.

        Dedeler köyü ile Bekirfakılar'ın Ayvatlar Mahallesi'ni de ziyaret eden Keşir, burada da vatandaşlardan yangın hakkında bilgi aldı.

        Keşir, köydeki kadınlardan yangın anında ve sonrasında yaşadıklarını dinleyerek herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Keşir, yaptığı açıklamada, Bolu'nun komşu ili olan Düzce'nin milletvekili olarak Göynük'te yaşanan yangından etkilenenlerle yangının söndürülmesinde görev alan ekiplere "geçmiş olsun" demek için bölgeye geldiklerini dile getirdi.

        Başta orman teşkilatı olmak üzere, devletin yangın bölgesinde ilk günden beri canla ve başla çalıştığını gördüklerini belirten Keşir, vatandaşların da bu konuda devlete teşekkür ettiklerini aktardı.

        - "Burası zorlu bir bölge"

        Keşir, yangının bazı köylere çok yaklaştığını gördüklerini de anlatarak, "Özellikle bu köyde hanelere çok yaklaşmış. Yani çok kısa bir mesafe kalmış. Vatandaşlarımız haklı olarak hem can hem mal endişesinde o an büyük bir korku yaşanmış. 'Bir cehennemi yaşadık.' diyorlar. Ben orman teşkilatımızla da görüştüğümde burada bir ormancı kardeşimiz söndürme faaliyetinde ateşin içinde kalmış. Yani son anda kurtarılmış. Onun için burası zorlu bir bölge." şeklinde konuştu.

        Özellikle Ayvatlar Mahallesi'nin büyük tehlike atlattığını aktaran Keşir, "Çok şükür ne evlere ne de ahırlara, kümeslere sıçramadan başarılı bir şekilde söndürülmüş. Tabii rüzgarın etkisini de söylüyor vatandaşlarımız. Rüzgarın ters esmesiyle çok hızlı yayıldığını... Ben de bölge vekili olarak hemşehrilerimizin yanında olmak için hem de bundan sonra bize düşen ne var? Onları istişare edelim diye bugün buradayım." dedi.

        Keşir, şu anda Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınlarının devam ettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

        "Dört bir yandan hem sivil toplum kuruluşlarından hem devletin farklı kurumlarından afeti yönetmek için burada olan başta orman teşkilatı olarak herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Vatandaşlarımızın hepsine, tüm bölgelerdeki vatandaşlarımıza da büyük geçmiş olsun diyorum. Türk milleti afet anlarında çok çabuk kenetlenir. O an herkes önceden bir görev tanımı olmasa da üzerine düşeni yapma gayretinde oluyor. Bölge halkında da ya da dışarıdan gelen sivil gönüllülerde de onu görüyorsunuz. Suya ihtiyaç varsa birileri su taşıyor. Yemeğe ihtiyaç varsa birileri yemek getiriyor. Bu bölgenin kadınları zaten Anadolu kadınları, çalışkan kadınlar. O an ne iş yapılacaksa neye ihtiyaç varsa kardeşlerimiz onun için koşuyorlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Fransa'da Macron'a azil tehdidi
        Fransa'da Macron'a azil tehdidi
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Bolu'da orman yangını nedeniyle tahliye edilen bazı vatandaşlar evlerine dö...
        Bolu'da orman yangını nedeniyle tahliye edilen bazı vatandaşlar evlerine dö...
        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahalede helikopterlerle 28...
        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahalede helikopterlerle 28...
        Üniversite öğrencileri Bolu'da orman yangını bölgesindeki Türk Kızılay ekip...
        Üniversite öğrencileri Bolu'da orman yangını bölgesindeki Türk Kızılay ekip...
        Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı
        Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı
        Bolu'daki orman yangını 72 saat sonra kontrol altında (4)
        Bolu'daki orman yangını 72 saat sonra kontrol altında (4)