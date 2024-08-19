Bolu'daki yangının başlangıç anını kaydeden vatandaş, o anları anlattı

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangınının başlangıç anını cep telefonu kamerasıyla kayda alan İsa Aydın, o anları anlattı.

İlçede 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.00’de başlayıp 72. saatte kontrol altına alınan yangının çıkış anını cep telefonuyla kayda alan 36 yaşındaki İsa Aydın, AA muhabirine, yangının başladığı saatlerde motosikletini tamir ettiğini söyledi.

Çocukların oyun oynarken yangının çıktığını fark ettiğini dile getiren Aydın, hemen video çekmeye başladığını ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını kaydetti.

Aydın, yangını ilk çocukları Efe Berkay ve Burak'ın fark ettiğini anlatarak, videoda "Aaa ateş çıkıyor, gelin" şeklinde duyulan sesin küçük oğlu Burak'a ait olduğunu dile getirdi.

Köy muhtarı ve köy sakinlerine de haber vererek yangına müdahale ettiklerini aktaran Aydın, "Rüzgar çok fazla olduğu için çok da müdahale edemedik açıkçası. Biz oraya ulaştığımızda ormana sıçramış durumdaydı." dedi.

Aydın, yangının videoda göründüğünden çok daha büyük olduğuna dikkati çekerek, "Videodan bakıldığında anız yakma gibi görünüyor. Ama yangın çok büyüktü. Köyün orman tarafı komple yandı, sadece bizim köy değil civar köylerde de aynı şey yaşandı, çok kötü oldu." ifadelerini kullandı.