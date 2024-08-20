Bolu'da orman yangını bölgesi dron ve termal kameralarla gece gündüz izleniyor

ZAFER GÖDER - RAHMAN TOPÇU - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıktan sonra bölge, dron ve termal kameralarla gece gündüz takip ediliyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan ve 12 helikopter, 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi ile 1543 personelin mücadelesi sonucu yaklaşık 72 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışması yürütülüyor.

Bölgede yeniden çıkabilecek yangına karşı teyakkuz halinde bulunan yetkililer ve ekipler, özellikle riskli bölgeleri mercek altına alıyor.

Dedeler köyünde oluşturulan koordinasyon merkezine konuşlandırılan Orman Genel Müdürlüğüne ait araçtaki Yangın Yönetim Merkezi'nde, bölge havadan ve karadan her an takip ediliyor. Bölgeyi izleme çalışmalarına dron ve termal kameralar de destek veriyor. Ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve ekibi, anlık gelişmeleri elde ettikleri dron görüntülerinden izliyor. Dron ile tespit edilen duman tüten alanların koordinatları uydudan belirlenerek, en yakın arazöz ve söndürme ekibi bölgeye sevk ediliyor.