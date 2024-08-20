Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da orman yangını nedeniyle tahliye edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

        AHMET ÇELİK/RAHMAN TOPÇU - Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen köy ve mahalle sakinleri, yangın dolayısıyla yaşadıkları korkuyu anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da orman yangını nedeniyle tahliye edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AHMET ÇELİK/RAHMAN TOPÇU - Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen köy ve mahalle sakinleri, yangın dolayısıyla yaşadıkları korkuyu anlattı.

        Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Bekirfakılar köyü Ayvatlar Mahallesi, Çaylak köyü Seferler Mahallesi, Umurlar köyü ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşlar, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

        Alevlerin havadan ve karadan müdahalelerle 72 saat sonra 18 Ağustos'ta kontrol altına alınmasıyla köylerine dönen vatandaşlar, bu süreçte neler yaşadıklarını aktardı.

        Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Ayşe Kapanöz, AA muhabirine, saat 04.00'te uyandığında yangının yaşadıkları bölgeye yaklaştığı haberini aldığını belirterek, "Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Sesim falan kısıldı, rahatsızlandım. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk." dedi.

        Alevlerin çok yakına kadar geldiğini, bu nedenle köyü boşalttıklarını aktaran Kapanöz, "Mecburen ana yola kadar çıktık. Oradan köye baktığımızda resmen cehennemdi, yanardağ gibiydi. Çok kötüydü. Yakın köyde yaşayan bir akrabamızın evinde kaldık 2 gece, şimdi tekrar geri geldik, yerleştik." ifadelerini kullandı.

        Karagöz, yangınla mücadele eden ekiplere çok teşekkür ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna arazözler geldi. Antalya, Hatay, Rize, Kayseri, Sivas... Her yerden geldiler, Allah razı olsun. Allah devletimizin ayağına taş değdirmesin."

        - "Ağladık ama elimizden gelen bir şey yoktu"

        Dedeler köyünde yaşayan 80 yaşındaki Emine Erseymen ise yangının nasıl başladığını anlamadıklarını ifade ederek, "Allah razı olsun, görevliler Türkiye'nin her yerindeki yangınlara müdahale etti. Evlerimizin pencerelerinden izledik sabaha kadar yangını ve çalışmaları. Çok şükür bize bir şey olmadı. Allah düşmanıma vermesin bu acıları." diye konuştu.

        Yangın sürecinde sürekli dua ettiğini aktaran Erseymen, "Yerdeki karıncalara kadar dua ettim. Kuşlar sürü halinde uçup yangından kaçıyordu. Ağladık ama elimizden gelen bir şey yoktu. Yüce Rabb'im milletimize, devletimize zeval vermesin, bütün İslam alemini korusun." şeklinde konuştu.

        Ayvatlar Mahallesinden 80 yaşındaki Necati Fidan, yangının akşam üzeri dağdan aşağı doğru inmeye başlamasıyla köyün tahliye edildiğini aktardı.

        Mudurnu'nun bir mahallesine gittiklerini dile getiren Fidan, yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine döndüklerini söyledi.

        - "Dudaklarımda korkudan ve stresten yara çıktı"

        Aynı mahallede yaşayan 43 yaşındaki Binnur Altınok da çok korktuklarını vurgulayarak, "Dudaklarımda korkudan ve stresten yara çıktı." ifadesini kullandı.

        Bulundukları bölgede telefonlarının çekmediğini ve alevlerin evlerine çok yakın bir noktaya kadar geldiğini kaydeden Altınok, "Kümesimizin üst tarafı yandı. Kümesimiz yanmadı ama orman yandı. Allah razı olsun ekipler çabuk müdahale ettiler. Can kaybı yok ama çok korktuk." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Evlendiler
        Evlendiler
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok

        Benzer Haberler

        Bolu'da orman yangını bölgesi dron ve termal kameralarla gece gündüz izleni...
        Bolu'da orman yangını bölgesi dron ve termal kameralarla gece gündüz izleni...
        Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Elektrik kabloları kısa devre yaptı, çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Elektrik kabloları kısa devre yaptı, çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Bolu'daki yangının başlangıç anını kaydeden vatandaş, o anları anlattı
        Bolu'daki yangının başlangıç anını kaydeden vatandaş, o anları anlattı
        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması (2)
        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması (2)
        Muhtar ve çocuklar, sokak hayvanları için renkli mama ve su kapları hazırla...
        Muhtar ve çocuklar, sokak hayvanları için renkli mama ve su kapları hazırla...