Bolu'da kaybolan down sendromlu çocuk bulundu

AFAD ve jandarma ekipleri ile gönüllü dernekler BAKE, MEB AKUB, Köroğlu Arama Kurtarma Derneği ve ATAK'tan oluşan 61 kişilik arama kurtarma görevlisi, çocuğun bulunması için köy çevresinde arama-tarama çalışması yürüttü.

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