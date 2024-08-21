GÜNCELLEME - Kızılcahamam'da başlayan yangın Gerede'ye sıçradı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangının Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçraması nedeniyle bir köy tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar tahliye edildi.

Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Kızılcahamam ve Gerede'de ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

- Bolu Valiliğinden açıklama

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.