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        GÜNCELLEME 2 - Kızılcahamam'da başlayarak Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 18:00 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:34
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        GÜNCELLEME 2 - Kızılcahamam'da başlayarak Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

        Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

        Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar tahliye edildi.

        Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kızılcahamam ve Gerede'de ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        - "Yangına hızla müdahale edildi"

        Ankara Valisi Vasip Şahin ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Şahin, gazetecilere, Bolu sınırındaki Şahinler Mahallesi'nde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle Gerede ilçesindeki Demirler köyü mevkisine de ulaştığını söyledi.

        Şahin, 6 helikopter ve yeterli sayıda iş makinesiyle yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Buradaki yangın daha çok mera ve ot yangını şeklinde. Arazide ağaç türü meşelik, meşe de yangına dayanıklı bir ağaç türü. Dolayısıyla ağaç yangınımız çok fazla olmadı. Yerdeki otlardan kaynaklanan ve rüzgarın da tesiriyle yayılan bir yangın söz konusu. Hem helikopterlerimiz havadan hem de arazözler, itfaiye ve iş makineleriyle çeşitli şeritler açarak karadan da yangının hızla söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Şu anda henüz net, teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii onun tespiti yapılacak."

        - "Ormanlarımızı korumamız gerekiyor"

        Bolu Valisi Kılıç da demirler köyünde 65 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgeye alındığını söyledi.

        Yangına hızla müdahale edildiğini belirten Kılıç, "Demirler köyünde evlere birkaç metre kalmıştı. O esnada yangın söndürme ekibimiz, AFAD, itfaiye araçları, orman görevlileri evlere sıçramasını önledi. Akabinde güvenlik görevlileriyle bölgedeki vatandaşlarımızı uzaklaştırdık." dedi.

        Kılıç, alanın büyüklüğüyle ilgili henüz net bir rakam vermenin zor olduğunu dile getirerek, "Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Civar illerden de takviye istendi. Devletin bütün kurum ve kuruluşları burada. Yangını söndürmek için herkes var gücüyle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle ilgili şu anda kendilerine intikal eden bir durumun olmadığını aktaran Kılıç, "Yangın yön değiştiriyor, ona göre değerlendirmeyi yapacağız. Öyle bir durum olursa da gereği yapılır." diye konuştu.

        Kılıç, bu sene fazla sayıda yangının meydana geldiğine değinerek, şöyle devam etti:

        "Bugün de hava gerçekten çok sıcaktı. Bunun da çıkış nedeni araştırılıyor. Hep ikaz ediyoruz. Bu da insan kaynaklı gibi görünüyor, tam net olmamakla beraber. Araştırmalar devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın özellikle bu mevsimde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yağış yok zaten. Otlar kurudu. Ağaçlar en ufak şeyle beraber tutuşuyor.

        Bununla ilgili valilikler bir sürü kararlar aldı; orman alanları yasaklandı, yer ateşleri yasaklandı. Bunun yanında diğer tedbirler de alındı ama bu tip yangınlarla da karşılaşıyoruz. İnşallah bunlardan hep beraber ders çıkaracağız. Ormanlarımızı korumamız gerekiyor çünkü bunun söndürülmesi büyük bir çaba gerektiriyor."

        Vali Kılıç, vatandaşlardan bu konuda duyarlı ve dikkatli olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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