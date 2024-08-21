GÜNCELLEME 2 - Kızılcahamam'da başlayarak Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar tahliye edildi.

Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

"Buradaki yangın daha çok mera ve ot yangını şeklinde. Arazide ağaç türü meşelik, meşe de yangına dayanıklı bir ağaç türü. Dolayısıyla ağaç yangınımız çok fazla olmadı. Yerdeki otlardan kaynaklanan ve rüzgarın da tesiriyle yayılan bir yangın söz konusu. Hem helikopterlerimiz havadan hem de arazözler, itfaiye ve iş makineleriyle çeşitli şeritler açarak karadan da yangının hızla söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Şu anda henüz net, teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii onun tespiti yapılacak."

Şahin, 6 helikopter ve yeterli sayıda iş makinesiyle yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

Kılıç, alanın büyüklüğüyle ilgili henüz net bir rakam vermenin zor olduğunu dile getirerek, "Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Civar illerden de takviye istendi. Devletin bütün kurum ve kuruluşları burada. Yangını söndürmek için herkes var gücüyle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle ilgili şu anda kendilerine intikal eden bir durumun olmadığını aktaran Kılıç, "Yangın yön değiştiriyor, ona göre değerlendirmeyi yapacağız. Öyle bir durum olursa da gereği yapılır." diye konuştu.

Kılıç, bu sene fazla sayıda yangının meydana geldiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Bugün de hava gerçekten çok sıcaktı. Bunun da çıkış nedeni araştırılıyor. Hep ikaz ediyoruz. Bu da insan kaynaklı gibi görünüyor, tam net olmamakla beraber. Araştırmalar devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın özellikle bu mevsimde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yağış yok zaten. Otlar kurudu. Ağaçlar en ufak şeyle beraber tutuşuyor.