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        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 18:12 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:14
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        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerce söndürüldü.

        Örencik köyü mevkisinde tarla etrafına çit yapan kişinin kaynak makinesinden çıkan kıvılcım otluk alana sıçradı.

        Alevlerin hızla büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Mudurnu Orman İşletmesine bağlı arazözler sevk edildi.

        Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, üç dönüm alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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