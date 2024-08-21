KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'da ziyaretlerde bulundu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Mengen Belediye Başkanı Vural Turan'ı ziyaret eden Tatar, "aşçılar diyarı" olarak bilinen ilçe hakkında bilgi aldı.
Tatar'a, ziyaretin sonunda şef önlüğü hediye edildi.
Daha sonra Kaymakamlık binasına geçen Tatar, şeref defterini imzaladı.
Kaymakam Fatih Yıldız ile makamında görüşen Tatar'a, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Ziyaretlerde, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Mengen İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Mengen İlçe Başkanı Arif Oktay Cantürk ve protokol üyeleri yer aldı.
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