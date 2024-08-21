KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'da ziyaretlerde bulundu

Kaymakam Fatih Yıldız ile makamında görüşen Tatar'a, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan'ı ziyaret eden Tatar, "aşçılar diyarı" olarak bilinen ilçe hakkında bilgi aldı.

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