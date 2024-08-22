GÜNCELLEME - Bolu'da kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışması sürüyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otluk alanda çıkan ve Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede söndürme ve soğutma çalışması yürütülüyor.

Zaman zaman alevlerin yükseldiği alanlara karadan ekiplerce havadan uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.

Öte yandan alevlerin yaklaştığı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Berçinçatak Mahallesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor. Bir kişinin evini yangından korumak için etrafını traktörle sürdüğü, büyükbaş hayvanların da mahalle dışına götürüldüğü görüldü. Jandarma ekipleri, bölge halkını anonslarla uyarıyor. - Orman Genel Müdürlüğünden açıklama Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz. Yeşil vatan hepimizin. Lütfen hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde orman yangınlarına karşı dikkatli olalım." ifadelerine yer verildi.