Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 2 adreste yapılan aramada, 1750 LSD kağıdı, 938,30 gram sihirli mantar, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan çok sayıda cam kavanoz, plastik kutu, boş kapsül, toprak ve çeşitli toz maddeler, 25 şeffaf kapsül içerisinde sihirli mantar, 64 tabanca fişeği, 1 el yapımı patlayıcı, 1,85 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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