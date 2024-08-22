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        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:49 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:55
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        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda 2 adreste yapılan aramada, 1750 LSD kağıdı, 938,30 gram sihirli mantar, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan çok sayıda cam kavanoz, plastik kutu, boş kapsül, toprak ve çeşitli toz maddeler, 25 şeffaf kapsül içerisinde sihirli mantar, 64 tabanca fişeği, 1 el yapımı patlayıcı, 1,85 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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