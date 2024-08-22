Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda 2 adreste yapılan aramada, 1750 LSD kağıdı, 938,30 gram sihirli mantar, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan çok sayıda cam kavanoz, plastik kutu, boş kapsül, toprak ve çeşitli toz maddeler, 25 şeffaf kapsül içerisinde sihirli mantar, 64 tabanca fişeği, 1 el yapımı patlayıcı, 1,85 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

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