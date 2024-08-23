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        Bolu'da kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:38
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        Bolu'da kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor
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        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor.

        Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta öğle saatlerinde otluk alanda çıkan ve Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yürütülüyor.

        Bölgede karadan ekiplerce havadan da uçak ve helikopterle çalışmalara destek veriliyor.

        Köy sakini 70 yaşındaki Bekir Coşkun, havadan ve karadan müdahalelerle köyün yanmaktan kurtarıldığını söyledi.

        Tedbir amaçlı tahliye edildiklerini belirten Coşkun, "Gerede'ye gittim ve orada bir vatandaşın evine misafir oldum. Tekrar köye geldik." dedi.

        Coşkun, korku yaşadıklarını dile getirerek, ormanlık alanların yanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Yangın, 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç ve iş makinesi ile 561 personelin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yaklaşık 22 saatte kontrol altına alınmıştı.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle önceki gün Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

        Yangında, Demirler köyünde kullanılmayan 13 yayla evinden biri hariç diğerleri yanmıştı.

        Galeri
        Galeri

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