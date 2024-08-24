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        Bolu'daki orman yangınında köylünün zamanında ihbarı erken müdahaleyi sağladı

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, köy sakininin zamanında ihbarıyla bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yerleşim yerine ulaşmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:10
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        Bolu'daki orman yangınında köylünün zamanında ihbarı erken müdahaleyi sağladı
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, köy sakininin zamanında ihbarıyla bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yerleşim yerine ulaşmadı.

        Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta öğle saatlerinde otluk alanda çıkarak Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerce 22 saatte kontrol altına alınan yangın, Demirler köyünü de etkiledi.

        Yangının çıktığı gün bakkaldan alışveriş yaptığı sırada dağın yamacında alevleri fark eden köy sakini İsmail Akçakoca, durumu muhtara ve yetkililere bildirdi.

        Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangının yerleşim yerine ulaşması engellendi.

        - "Ekiplerden Allah razı olsun"

        Yangını fark etme anını, AA muhabirine anlatan İsmail Akçakoca, "Bakkaldan alışveriş yapıyordum ve köyün yamacında, zirve dediğimiz yerde yangın başladı. Ankara ve Gerede'de bulunan kurumları arayarak durumu anlattım. Büyükbaş hayvanlarımı yayla istikametine saldım." ifadesini kullandı.

        Akçakoca, köylülerle birlikte yangın bölgesine gittiklerini belirterek, "Buraları kurtardık elimizden geldiğince. Köyümüzün çevresinde bulunan alanların tamamı yandı. Köyümüzün bir obası olarak sadece burası kaldı. Berçinçatak (Kızılcahamam) bölgesindeki yangın da söndürüldü, soğutma yapılıyor. Ekiplerden Allah razı olsun." diye konuştu.

        Köyü yangından kurtarmak için kendilerinin de imkanları doğrultusunda önlem aldığını dile getiren Akçakoca, "Elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi.

        Akçakoca, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerine ulaşmadığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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