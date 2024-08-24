Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bolu'da konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin, "Anadolu'da bizi bir arada tutan, etnisite, din, dil, kültür, siyasi görüş, hiçbir ayrım gözetmeksizin bizi bir masanın etrafına toplayan, bizi bir arada tutan referans değerlerimizin, bizi millet olarak bir arada tutan değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bolu'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin, "Anadolu'da bizi bir arada tutan, etnisite, din, dil, kültür, siyasi görüş, hiçbir ayrım gözetmeksizin bizi bir masanın etrafına toplayan, bizi bir arada tutan referans değerlerimizin, bizi millet olarak bir arada tutan değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz." dedi.

        Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Yürüyüşün ardından konuşan Tekin, bu coğrafyanın en temel referans değerlerinden birisinin yardımlaşma olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yemek desteği veren Türkiye Aşçılar Federasyonuna teşekkür etti.

        Tekin, Mengen'in gastronomi alanında ekol haline dönüştürülebileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bundan sonra en azından Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği, Anadolu kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı' yerine Mengen Akreditasyonu gibi bir şey oluşturalım hep beraber. Bundan sonra Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, yerel yemekler, yerel kültür, Anadolu yemekleri, anne reçeteleri sunan restoranların hepsinde Mengen Akreditasyonu arayalım. Bu kadar kişi Kültür Bakanlığına bu konuda talepte bulunursa inanıyorum ki en azından bir mesafe katederiz. Hem de Mengen'e bu vesileyle bir değer daha kazandırmış oluruz."

        Bolu'da planlanan eğitim yatırımlarına değinen Tekin, 2024 ve 2025 yatırım programındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        - "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yeni eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçecek"

        Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yeni eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçeceğini söyledi.

        "Yapmak istediğimiz şey şu: Anadolu'da bizi bir arada tutan, etnisite, din, dil, kültür, siyasi görüş, hiçbir ayrım gözetmeksizin bizi bir masanın etrafına toplayan, bizi bir arada tutan referans değerlerimizin, bizi millet olarak bir arada tutan değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Bu minvalden baktığımızda yemek kültürümüzden tutun oturma kültürümüze, birbirimizi saygı ve sevgi içerisinde dinleme kültürümüze kadar her şey, yeni müfredatımızın içerisinde gelecek kuşaklarımıza aktarılacak birer değer." diyen Tekin, gastronomi üzerine ortaöğretim ile yükseköğretimde hem ön lisans hem de lisans düzeyinde programların yaygınlaşmaya başladığını vurguladı.

        Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bazı hususlarını eksik gördüğüm için müdahale etme gereği hissettik. Türkiye'nin tanınmış şeflerini de davet ederek, 'Gastronomi liselerimizi bir formatla Anadolu kültürünü, Anadolu mutfağını yaşatacak bir formatla tekrar bir organize edelim, düzenleyelim.' dedik. Şu an Türkiye'de 7 tane bu anlamda gastronomi lisesi organize ediyoruz. Burada yabancı dilden tutun anne reçetelerine kadar her şey programın içerisinde olacak.

        Bu okulların, gastronomi okullarımızın sadece yemek yapan ya da insanlara hizmet eden bir mekanizma olmaması gerekiyor. Aynı zamanda kültürümüzü bilen, kültürümüzün içinden çıkan yemek kültürünü bilen, öğreten, gelecek kuşaklara aksettiren, servis eden ve aynı zamanda da kullandığı ürünlerin - bunu çok önemsiyorum - hem kullanımını hem de yetiştirilmesi konusunda hassasiyet sahibi bireyler yetiştirmek istiyoruz gastronomi liselerimizde. Kabaca şöyle bakıyoruz; aslında gastronomi dediğimiz şey birbirini tamamlayan bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisinden bir parçayı çıkardığınızda, herhangi bir parçayı eksik bıraktığınızda çok farklı noktalara varmış oluruz. O yüzden yeni dönemde gastronomiyle ilgili adımlarımızı da bu şekilde atacağız."

        Bakan Tekin ve protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından festivaldeki stantları gezdi.

        Festivalin açılışına Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festival, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Türkiye'nin "en yaşlı" meşe ağacı 11 asrı aşkın süredir göğe uzanıyor
        Türkiye'nin "en yaşlı" meşe ağacı 11 asrı aşkın süredir göğe uzanıyor
        CHP'li Özçağdaş, Bolu'da eğitimcilerle buluştu
        CHP'li Özçağdaş, Bolu'da eğitimcilerle buluştu
        Oğluyla kavga eden çocuğa otomobiliyle çarpıp ev hapsi alan kadın, tutuklan...
        Oğluyla kavga eden çocuğa otomobiliyle çarpıp ev hapsi alan kadın, tutuklan...
        CHP'li Özçağdaş: 24 Kasım'da tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilsin
        CHP'li Özçağdaş: 24 Kasım'da tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilsin
        Çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla attığı anlar kamerada
        Çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla attığı anlar kamerada