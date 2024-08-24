Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 23:47 Güncelleme: 24.08.2024 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Onur Gülter

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 86 Hakan Bilgiç), Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 75 Isgardarli), Oulare, Onur Ulaş, Babacar (Dk. 69 Hüsamettin Yener), Işık Kaan Arslan, Avramovski (Dk. 86 Ishak Karaoğul), Estrela (Dk. 75 Burak Asan)

        Esenler Erokspor: Ege Baran Sahillioğlu, Sakıb Aytaç, Laine (Dk. 87 Abuzer Gaffar Toplu), Hamza Catakovic (Dk. 79 Furkan Orak), Faye, Nzaba, Sefa Narin (Dk. 61 Alper Karaman), Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Berkay Aydoğmuş (Dk. 79 Talha Özcan), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 61 Fernandes)

        Goller: Dk. 45 ve 81 Avromovski (Boluspor), Dk. 72 Faye (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuz Ceylan (Esenler Erokspor), Dk. 87 Burak Asan (Boluspor)

        BOLU (A) - Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurtta sel ve heyelan! Bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
        Yurtta sel ve heyelan! Bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        Astronotlar ne zaman dönecek?
        Astronotlar ne zaman dönecek?
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?

        Benzer Haberler

        Boluspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        Boluspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        Boluspor - Esenler Erokspor: 2-1
        Boluspor - Esenler Erokspor: 2-1
        Bolu'da yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 15 yaralı
        Bolu'da yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 15 yaralı
        Bolu'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
        Bolu'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bolu'da yağlı güreş programına katıldı:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bolu'da yağlı güreş programına katıldı:
        Bakan Tekin, Mengen'de Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katıldı...
        Bakan Tekin, Mengen'de Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katıldı...