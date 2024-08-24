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Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Onur Gülter
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 86 Hakan Bilgiç), Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 75 Isgardarli), Oulare, Onur Ulaş, Babacar (Dk. 69 Hüsamettin Yener), Işık Kaan Arslan, Avramovski (Dk. 86 Ishak Karaoğul), Estrela (Dk. 75 Burak Asan)
Esenler Erokspor: Ege Baran Sahillioğlu, Sakıb Aytaç, Laine (Dk. 87 Abuzer Gaffar Toplu), Hamza Catakovic (Dk. 79 Furkan Orak), Faye, Nzaba, Sefa Narin (Dk. 61 Alper Karaman), Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Berkay Aydoğmuş (Dk. 79 Talha Özcan), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 61 Fernandes)
Goller: Dk. 45 ve 81 Avromovski (Boluspor), Dk. 72 Faye (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuz Ceylan (Esenler Erokspor), Dk. 87 Burak Asan (Boluspor)
BOLU (A) - Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.
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