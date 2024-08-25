Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor-Esenler Erokspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş, taraftar ile oyuncuların birleşerek Boluspor'u layık olduğu yere getireceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 00:40 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş, taraftar ile oyuncuların birleşerek Boluspor'u layık olduğu yere getireceğini belirtti.

        Çeliktaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stadyumda bulunan ve takıma destek olan taraftara teşekkür ederek, karşılaşmayı evlerinde televizyonda izleyen Boluluları da takımı desteklemeye çağırdı.

        Maçın ilk yarısında müthiş bir top oynadıklarına dikkati çeken Çeliktaş, "Oyuncularımız söylenen her şeyi yaptı. Yüksek tempoda maç oynandı." dedi.

        Çeliktaş, ilk yarıda golü bulduktan sonra takımın ikinci yarıda oyundan düştüğünü ifade ederek, "Bu da ileri zamanlarda çalışarak halledeceğimiz işler. Bunları gün geçtikçe daha iyi duruma getireceğiz. İyi ve tempolu oynayabiliyoruz. Bunu başarabiliyoruz. Bunu 90 dakikaya yaymak için çalışmalar yapacağız." şeklinde konuştu.

        Yeni oyuncuların takıma yerleşmesiyle çok daha iyi bir Boluspor'un görüleceğini anlatan Çeliktaş, "Ben inanıyorum ki taraftarımız ile oyuncularımız birleşerek, Boluspor'u layık olduğu yerlere getirecek." ifadelerini kullandı.

        - Mehmet Altıparmak: "Lige yeni yeni ısınıyoruz"

        Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise güzel bir maç olduğunu söyledi.

        Karşılaşmada oyuncuların mücadelesinin iyi olduğunu anlatan Altıparmak, "Çünkü yeni bir takımız. Lige yeni yeni ısınıyoruz. Böyle maçları daha çok oynayacağız. Oyuncularımızın isteği, arzusu ve verdiği mücadele çok iyi. Onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Daha çok çalışacaklarını vurgulayan Altıparmak, "Eksiklerimiz var. Yeni oyuncularımız var. Aldığımız oynatamadığımız oyuncularımız var. İnşallah önümüzdeki hafta tam kadro olarak sahada olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurtta sel ve heyelan! Bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
        Yurtta sel ve heyelan! Bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        Astronotlar ne zaman dönecek?
        Astronotlar ne zaman dönecek?
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?

        Benzer Haberler

        Boluspor - Esenler Erokspor: 2-1
        Boluspor - Esenler Erokspor: 2-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Bolu'da yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 15 yaralı
        Bolu'da yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 15 yaralı
        Bolu'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
        Bolu'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bolu'da yağlı güreş programına katıldı:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bolu'da yağlı güreş programına katıldı:
        Bakan Tekin, Mengen'de Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katıldı...
        Bakan Tekin, Mengen'de Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katıldı...