Bolu'da park halindeki otomobil yangında hasar gördü
Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Bulvarı'nda G.E'ye ait park halindeki 14 AAF 045 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Aracın yandığını görenler, yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
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