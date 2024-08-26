Yedigöller Milli Parkı'ndaki 2 göl temizlendi
Yedigöller Milli Parkı içinde yer alan 2 gölde temizlik çalışması yapıldı.
Yedigöller Milli Parkı içinde yer alan 2 gölde temizlik çalışması yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, milli parktaki su ekosistemini koruma ve peyzaj iyileştirme çalışması kapsamında bölgede bulunan 2 gölü temizledi.
Konya Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğünden getirtilen temizlik aracıyla, Deringöl ve Nazlıgöl'de su yüzeyini kaplayan istilacı bitkiler ile sudaki dal ve orman atıkları toplandı.
Doğal denge gözetilerek gerçekleştirilen temizlik çalışması diğer 5 gölde de yapılacak.
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