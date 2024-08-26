Bolu'da kaçak avcılara yönelik denetim yapıldı
Bolu'da kaçak avcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bolu'da kaçak avcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Yaban hayatının korunması için kontrollerini aralıksız sürdüren Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 154 avcıyı denetledi.
Kurallara uymadığı belirlenen kaçak avcılara idari para cezası ve yasal işlem uygulandı.
Denetimlerde, 15 ses cihazı, projektör, tüfek ve avlanan yaban tavşanına el konuldu.
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