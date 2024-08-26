Bolu'da otomobil sürücüsünün bisikletli çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

Bu arada, otomobilin çocuğa çarpma anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

İddiaya göre, Kitirler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta kadın sürücü G.M.U, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde oğluyla kavga eden 12 yaşındaki bisikletli S.E.Y'ye otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk aracın altında kaldı.

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