Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan riskini ortadan kaldıracak çalışmalar sürüyor

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde hummalı çalışma sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Ankara ve İstanbul'u birbirine bağlayan otoyolun Bolu Dağı geçişinde 2022'de meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verildi. Ankara yönünde dağ geçişini sağlayan tüp geçen yıl 90 metre uzatıldı.

Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılmasına 31 Temmuz'da başlandı. 50 gün sürmesi planlanan çalışmalarda portalın betonarme temel imalatları tamamlandı, çelik yapı imalatında ise 5 metrenin montajı gerçekleştirildi.

Toplam 256 metre uzunluğundaki fore kazık imalatı tamamlandı, değişimi planlanan 4 adet genleşme derzinden birinde kaynak işi bitirildi, ikisinde yerine montajlama yapıldı, birinde ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca refüjdeki 3 bin 500 metre beton bariyerin 2 bin 300 metresi ile toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının 17 bin metrekaresi yenilendi. 19 Eylül'de tamamlanması hedeflenen çalışmalarla Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde hizmet veren tüp 67 metre uzatılacak. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliği artırılmış olacak.