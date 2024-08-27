Bolu'da fındık hasadı başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, AA muhabirine, üreticilerin hazırlıklarını kısa süre önce bitirdiğini ve hasadın başladığını söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ücretlerine ilişkin toplantılar yaptıklarını anlatan Keskin, yevmiyeyi 800 lira olarak açıkladıklarını kaydetti.

Hasattan önceki hazırlıkların önemine değinen Keskin, fındık toplamadan önce yapılan bahçe temizliğinin hem verimi artırdığını hem de toplama işlemlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

Keskin, fındığın zamanında toplanmasının önemine dikkati çekerek, "Tam verimi almak için hasada erken girmemeliyiz çünkü erken toplamaya başladığımızda randıman düşecek ve satışta üreticimizin fındığının değer kaybına sebep olacak. Çiftçilerimizden ricamız hasada vaktinde başlamaları. Tüm üreticilerimize bol kazançlı hasat dönemi diliyorum." diye konuştu. Taşkesti beldesinde fındık üreticisi 44 yaşındaki Erol Kahraman, "30 seneden beri fındık hasadı yapıyoruz. Bahçeler dedelerden bizlere kaldı. Senede 2 tona yakın fındık üretimi yapıyoruz. Hava şartlarından dolayı bu sene bazı yerlerde don olduğu için hasat düşük. Fiyatlar da biraz düşük." dedi.