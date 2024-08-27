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        Bolu'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:37
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        Bolu'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kızık Yaylası mevkisinde seyreden S.M. (45) idaresindeki 14 KG 514 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki A.M. (7) yaralanırken, Ebru M'nin (40) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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