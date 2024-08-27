Bolu'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kızık Yaylası mevkisinde seyreden S.M. (45) idaresindeki 14 KG 514 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki A.M. (7) yaralanırken, Ebru M'nin (40) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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