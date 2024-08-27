Çekiciyle taşınan aracın lastiklerinde 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bolu'da çekiciyle taşınan aracın lastiklerine gizlenmiş 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bolu'da çekiciyle taşınan aracın lastiklerine gizlenmiş 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde çalışma gerçekleştirdi.
Doğu illerinden gelen çekiciyle taşınan hafif ticari araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, lastiklere gizlenmiş 40 parça halinde toplam 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve M.Ö, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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