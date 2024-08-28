Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ankara istikametine seyreden B.K. idaresindeki 55 ALJ 056 plakalı otomobil, Yumrukaya köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüyle otomobildeki S.Ç, M.Y, T.A, R.A.K. ve Ö.F.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrolü sağlanan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.