Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:30 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ankara istikametine seyreden B.K. idaresindeki 55 ALJ 056 plakalı otomobil, Yumrukaya köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüyle otomobildeki S.Ç, M.Y, T.A, R.A.K. ve Ö.F.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrolü sağlanan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin "en yaşlı" meşe ağacı 11 asrı aşkın süredir göğe uzanıyor
        Türkiye'nin "en yaşlı" meşe ağacı 11 asrı aşkın süredir göğe uzanıyor
        CHP'li Özçağdaş, Bolu'da eğitimcilerle buluştu
        CHP'li Özçağdaş, Bolu'da eğitimcilerle buluştu
        Oğluyla kavga eden çocuğa otomobiliyle çarpıp ev hapsi alan kadın, tutuklan...
        Oğluyla kavga eden çocuğa otomobiliyle çarpıp ev hapsi alan kadın, tutuklan...
        CHP'li Özçağdaş: 24 Kasım'da tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilsin
        CHP'li Özçağdaş: 24 Kasım'da tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilsin
        Çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla attığı anlar kamerada
        Çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla attığı anlar kamerada
        Araç lastiklerine gizlenmiş 40,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Araç lastiklerine gizlenmiş 40,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi