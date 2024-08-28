Mudurnu'da Fındık Hasat Şenliği düzenlendi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Fındık Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

Taşkesti beldesi Bekdemirler köyünde düzenlenen şenlikte fındık toplayan Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, çiftçilere kolaylıklar diledi.

Kalaycıoğlu, şenliğin bölge ekonomisine dikkat çekmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin de bölgede fındık hasadının başladığına işaret ederek, "Fındık denilince akla ilk olarak Doğu Karadeniz Bölgesi geliyor. Lakin son yıllarda ürettiğimiz fındıklarla ön plana çıkmaya başladık." dedi.