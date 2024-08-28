GÜNCELLEME - CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan'a kınama cezası

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a oy birliğiyle kınama cezası verildi.

CHP YDK, parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda parti içi disiplin dosyaları ele alınırken, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası da görüşüldü.

Kurulda, sözlü veya yazılı savunması ele alınan Özcan'a, 11 Temmuz'da sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle oy birliğiyle kınama cezası verildi.

Başkan Özcan, kınama cezasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün hakkımda kınama cezası vermiş. Kararı saygı ile karşılıyorum ama enteresan bir durum ile karşı karşıyayım. Bu kararla dünya tarihine geçtim, niye mi? Bir partilinin alabileceği 'Uyarı, Kınama, Geçici İhraç ve Kesin İhraç' bütün cezaları almış oldum. Sanırım bu performansla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmışımdır."