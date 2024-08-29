Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Saraycık köyü mevkisinde D.İ'ye ait palet fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.
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