Bolu'da su seviyesi düşen Gölköy Baraj Gölü'nde yarım ada oluştu

Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler ata bindi, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı. Amatör balıkçılar ise balık tuttu.

Gölde kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi. Bunun üzerine Bolu Valiliği tarafından tarım arazilerine su verme işlemi durduruldu, çiftçilere bilgilendirme mesajı gönderildi.

Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 35'e kadar geriledi.

Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'nda karın erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen suyla ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde su seviyesi, havaların sıcak seyretmesiyle temmuz ayında yüzde 68'e düştü.

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