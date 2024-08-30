Bolu'da JAK timi Zafer Bayramı'nı göl yüzeyinde açılan Türk bayrağıyla kutladı

Etkinlik, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Daha sonra şişme botla suya açılan 5 kişilik ekip, 4 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki Türk bayrağını gölün yüzeyine bıraktı.

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