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        Bolu'da JAK timi Zafer Bayramı'nı göl yüzeyinde açılan Türk bayrağıyla kutladı

        Bolu'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyinde Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:46
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        Bolu'da JAK timi Zafer Bayramı'nı göl yüzeyinde açılan Türk bayrağıyla kutladı
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        Bolu'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyinde Türk bayrağı açtı.

        Tabiat parkında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timi, gölün kenarına gelerek hazırlıklarını tamamladı.

        Daha sonra şişme botla suya açılan 5 kişilik ekip, 4 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki Türk bayrağını gölün yüzeyine bıraktı.

        Suda dalgalanan Türk bayrağı, tabiat parkının eşsiz manzarası eşliğinde güzel görüntü oluşturdu.

        Etkinlik, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

        Gölün yüzeyinde Türk bayrağı açılması dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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