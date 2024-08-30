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        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:14
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        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Adaköy köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Dörtdivan Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangının ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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