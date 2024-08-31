Bolu'da kadın kursiyerler, mısır koçanını sanata dönüştürüyor

Bolu'da kadın kursiyerler, mısır koçanını değerlendirerek sepet ve süs eşyası yapıyor.

Bolu Belediyesi ve İl Halk Eğitim Merkezi tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında Bolu Belediyesi Turizm ve Tanıtım Merkezi'nde açılan kursa katılan kadınlar, mısır koçanı ve sazlıklardan toplanan atıklarla sepet örüyor.

Usta öğreticisi Lale Erdemir, gazetecilere, el sanatlarının unutulmaması için açtıkları kursun, büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Kursta özgün tasarımlarla süs eşyası ürettiklerini vurgulayan Erdemir, "Kapı süsleri, nihaleler ve daha birçok ürün ürettik. Hayatın her alanında kullanılabilecek eşyalar yaptık." dedi.