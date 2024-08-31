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        Bolu'da yabancı uyruklu çoban yaylada ölü bulundu

        Bolu'nun Seben ilçesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu kişi yaylada ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:28
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        Bolu'da yabancı uyruklu çoban yaylada ölü bulundu
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        Bolu'nun Seben ilçesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu kişi yaylada ölü bulundu.

        Afganistan uyruklu Can Muhammed Niyazi'den (33) 2 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine harekete geçen AFAD, Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan komandolar, Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma İz Takip Köpekli Arama Kurtarma ekibinde görevli 45 personel, Avdan Yaylası ile Hacıoğlu Mahallesi arasında arama kurtarma çalışması yaptı.

        Yapılan aramalar sonucunda kayıp çoban Avdan Yaylası'nda ölü bulundu.

        Can Muhammed Niyazi'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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