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        Bolu Valisi Kılıç'tan orman yangını uyarısı

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:35
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        Bolu Valisi Kılıç'tan orman yangını uyarısı
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç, vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

        Vali Kılıç, valilikte düzenlene toplantıda gazetecilere, Göynük ve Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangınların söndürüldüğünü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Göynük ve Gerede'de çıkan yangının büyük olduğunu vurgulayan Vali Kılıç, "Bolu'da yaşanan en büyük orman yangınlarıydı. Zamanında müdahale ve iyi organize olunmasıyla bu yangınların can ve mal kaybına sebep olmadan kontrol altına alınıp söndürülmesi sağlandı." ifadesini kullandı.

        Kılıç, vatandaşların yanan alanlarının ağaçlandırılmasını beklediğini, bu konuda da bakanlığın gerekli çalışmaları başlattığını, ilerleyen yıllarda oraların tekrar yeşilleneceğini, ağaçlandırılacağını kaydetti.

        Göynük'te çıkan yangınla ilgili 2 kişinin tutuklandığını hatırlatan Vali Kılıç, Kızılcahamam yangının da ise 1 kişinin tutuklandığını aktardı.

        Vali Kılıç, vatandaşların ateş yakarak bir şey olmaz diye düşündüğünü anlatarak, "Çok dikkat etmiyor ama havaların çok sıcak olmasından dolayı en ufak kıvılcımla beraber bu yangını önlemek mümkün olmuyor. Dolayısı ile bu hassasiyetimizi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

        Ormanların oluşmasının kolay gerçekleşmediğine işaret eden Kılıç, "Milli değer ve servetimiz bunlar. Bunları hep beraber korumamız gerekiyor. Vatandaşlarımız bu son olaylardan da ders aldığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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