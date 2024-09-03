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        Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi ekibi Al Shabab FC takımı, Bolu'da kampa girdi

        Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi takımlarından Al Shabab FC, Bolu'da kamp çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 19:21 Güncelleme: 03.09.2024 - 19:29
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        Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi ekibi Al Shabab FC takımı, Bolu'da kampa girdi
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        Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi takımlarından Al Shabab FC, Bolu'da kamp çalışmalarına başladı.

        Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolculardan oluşan 35 kişilik kafile, Bolu Dağı’nda kamp yapacakları otelin yetkilileri tarafından çiçekle karşılandı.

        Sezona günde çift antrenmanla hazırlanacak Suudi Arabistan temsilcisinin kampı, 14 Eylül’de sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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