Boluspor'da Serhat Gülpınar dönemi sona erdi

Boluspor Başkanı Savaş Abak, AA muhabirine, hafta sonu deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından teknik direktör Serhat Gülpınar yaptıkları görüşmenin ardından karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını belirtti.

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