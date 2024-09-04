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        Bolu'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bolu'da meydana gelen trafik kazasında tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:24 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:24
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        Bolu'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bolu'da meydana gelen trafik kazasında tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolundan İstanbul istikametine giden Muhammet Ş. idaresindeki 34 HA 1861 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniakçakavak mevkisinde yoldan çıktı.

        Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araçtaki Aygül Ş. ile Elmas Ş. sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan 2 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı.

        Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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