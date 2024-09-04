Kız çocuklarının eğitimi için Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü sporcusu Cengiz'in, Afrika Kıtası'nın en yüksek noktası olan Kilimanjaro Dağı'na tırmandığı belirtildi.

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