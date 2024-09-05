Mengen'de çıkan ev yangını büyümeden söndürüldü
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Kuzgöl köyü Yörükler Mahallesi'nde ikamet eden Sebahattin Kırbaş'a ait 2 katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine Mengen ve Yeniçağa belediyeleri itfaiye ekipleri ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği alevler, çevredeki diğer evler ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız da köye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.