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        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:41 Güncelleme: 05.09.2024 - 17:48
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        Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Bolu'dan Mengen istikametine seyreden Kemal D. idaresindeki 67 NA 379 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen Yavuz D. yönetimindeki 06 DHB 798 plakalı kamyon Çukurca köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Melahat D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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