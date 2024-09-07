Bolu'da yangın çıkan traktörde hasar oluştu
Bolu'da park halindeyken yangın çıkan traktör zarar gördü.
Bolu'da park halindeyken yangın çıkan traktör zarar gördü.
Gökpınar Mahallesi'nde Hüseyin Ç'ye ait 14 DD 319 plakalı park halindeki traktör bir anda alev aldı. Traktörün yandığını görenler, dumunu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Traktörde geniş çapta hasar oluştu.
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