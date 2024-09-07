Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi başladı
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Ufuk Kahraman ile anlaştı.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Ufuk Kahraman ile anlaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Kahraman ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Yasin Özbudak, Volkan Çırak, Ertunga Kuşhan ve Umut Bayan'ın, Kahraman'ın yardımcılıklarını üstleneceği kaydedildi.
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