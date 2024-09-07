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        Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi başladı

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Ufuk Kahraman ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 16:28 Güncelleme: 07.09.2024 - 16:29
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        Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi başladı
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        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Ufuk Kahraman ile anlaştı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Kahraman ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, Yasin Özbudak, Volkan Çırak, Ertunga Kuşhan ve Umut Bayan'ın, Kahraman'ın yardımcılıklarını üstleneceği kaydedildi.

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