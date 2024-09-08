Bolu'da çukura düşen inek kurtarıldı
Bolu'da çukura düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bolu'da çukura düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Seben ilçesi kara yolu üzerinde bir ineğin çukura düştüğü bilgisi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine hareket etti.
Yapılan çalışma sonucu ekipler tarafından kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
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