Bolu'da Trampolin Cimnastik Minikler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası sona erdi

Yarışmada dereceye giren kulüp ve sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan tarafından verildi.

8-10 yaş erkeklerde ise 1. Çankırı Gençlik Spor Kulübü, 2. Kültür Cimnastik Spor Kulübü ve 3. Samsun Cimnastik S.E.M Gençlik Spor Kulübü oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.