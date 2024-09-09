Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Bolu'da İlköğretim Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da İlköğretim Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da İlköğretim Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Vali Erkan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, okul ve daire müdürleri ile öğrenciler ve ailelerinin katıldığı tören, Kültür İlkokulu bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Kılıç, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının Bolu'ya ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasıyla köklere daha bağlı, değerlerimize daha bağlı toplum ve ülke olma yolunda gerçekten iyi adımlarla ilerleyeceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

        Bolu'nun eğitim anlamında gerekli altyapısını tamamlamış bir il olduğunu anlatan Kılıç, "Son 2-3 yıldır okullarımızı fiziki anlamda güçlendirme yönünde özellikle depreme dayanıklılık yönünden çalışma yaptık. Az okulumuz kaldı. Bu okullarımızı da güçlendireceğiz. Okullarımız daha güvenli ve eğitim yönünden de güzel bir ortama kavuşmuş olacak." diye konuştu.

        Vali Kılıç, eğitimden beklentilerinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Geleceğin güçlü adımlarla planlanması için çocukların ve gençlerin eğitilmesi önemli hedef ve amaçlarımız içerisindedir. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması çok önemli. Elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz." şeklinde konuştu.

        Okullarda aile ortamının mutlaka kurulması gerektiğini vurgulayan Kılıç, kendilerine emanet edilen çocukların en güzel şekilde milli kültüre bağlı yetiştirilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından halk oyunu gösterisi yapıldı, şiirler okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'

        Benzer Haberler

        Bolu Valisi Kılıç'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
        Bolu Valisi Kılıç'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
        Bolu'da Trampolin Cimnastik Minikler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası sona...
        Bolu'da Trampolin Cimnastik Minikler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası sona...
        Bolu'da çukura düşen inek kurtarıldı
        Bolu'da çukura düşen inek kurtarıldı
        Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 38 gün sonra ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 38 gün sonra ulaşıma açıldı
        Boluspor, orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu'yu renklerine bağladı
        Boluspor, orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu'yu renklerine bağladı
        Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi başladı
        Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi başladı