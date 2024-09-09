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        Bolu'da kadın platformu üyeleri, Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti

        Bolu'da kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da dün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:57 Güncelleme: 09.09.2024 - 20:06
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        Bolu'da kadın platformu üyeleri, Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti
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        Bolu'da kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da dün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti.

        Kentte faaliyet gösteren kadın dernekleri, sivil toplum örgütü temsilcilerinin aralarında bulunduğu grup, Narin Güran için Kent Meydanı'nda toplandı.

        Ellerinde, "Kadın ve çocukları katleden karanlığa dur de", "Narin için adalet", "üzgünüz öfkeliyiz" yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri, "Narin'in hesabını soracağız", "Narin için adalet", "Narin için susmuyoruz", "Adalet Narin için, adalet tüm çocuklar için" şeklinde slogan attı.

        Bolu Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Bircan Öztop, her gün kadınlara ve çocuklara karşı işlenen türlü şiddet ve vahşet haberleriyle uyandıklarını belirtti.

        Öztop, şunları söyledi:

        "Narin, yaşam hakkını elinden alan acımasız ve vahşi bir karanlık sürece kurban edilmiştir. Eylül gibi Leyla gibi Irmak gibi, Müslime gibi ve kayıp olup akıbetleri hala belli olmayan binlerce çocuk gibi. Narin'in katledilmesi sürecindeki bütün sorumlular ortaya çıkarılana, en ağır cezayı alana kadar ve çocuklarımızın güvenle yaşayacağı ortamlar yaratılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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