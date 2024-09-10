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        Bolu'da atık sularını arıtmadan dereye akıtan firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza

        Bolu'nun Gerede ilçesinde dereyi kirleten firmaya 2 milyon 320 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:22
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        Bolu'da atık sularını arıtmadan dereye akıtan firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde dereyi kirleten firmaya 2 milyon 320 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Jandarma ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın atık sularını arıtmadan Gerede Deresi'ne akıttığı tespit edildi.

        Çekilen görüntü ve fotoğrafların ardından işlem yapılan firmaya çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 2 milyon 320 bin lira idari ceza verildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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