Bolu'da atık sularını arıtmadan dereye akıtan firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza
Bolu'nun Gerede ilçesinde dereyi kirleten firmaya 2 milyon 320 bin lira cezai işlem uygulandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde dereyi kirleten firmaya 2 milyon 320 bin lira cezai işlem uygulandı.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın atık sularını arıtmadan Gerede Deresi'ne akıttığı tespit edildi.
Çekilen görüntü ve fotoğrafların ardından işlem yapılan firmaya çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 2 milyon 320 bin lira idari ceza verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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