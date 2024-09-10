Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:52 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Karaardıç köyü mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi, köylüler de su tankerleriyle ekiplere destek verdi.

        Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışması başlatan ekiplere helikopterle havadan da destek veriliyor.

        Orman ve tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın jandarma ve mahkemedeki ifadesi!
        İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın jandarma ve mahkemedeki ifadesi!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Bolu Göynük'te orman yangını (2)
        Bolu Göynük'te orman yangını (2)
        Bolu Göynük'te orman yangını
        Bolu Göynük'te orman yangını
        Hasta yakınının unuttuğu bavul tedirginliğe yol açtı
        Hasta yakınının unuttuğu bavul tedirginliğe yol açtı
        Bolu'da atık sularını arıtmadan dereye akıtan firmaya 2 milyon 320 bin lira...
        Bolu'da atık sularını arıtmadan dereye akıtan firmaya 2 milyon 320 bin lira...
        Tanju Özcan'dan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye: 7 gölün 5'ini alacakm...
        Tanju Özcan'dan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye: 7 gölün 5'ini alacakm...
        Bolu'da kadın platformu üyeleri, Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti
        Bolu'da kadın platformu üyeleri, Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti