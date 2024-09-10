Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Orman ve tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlçeye bağlı Karaardıç köyü mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

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