Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Karaardıç köyü mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi, köylüler de su tankerleriyle ekiplere destek verdi.
Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması başlatan ekiplere helikopterle havadan da destek veriliyor.
Orman ve tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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