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        Boluspor, Eyüpspor'dan Fethi Özer'i kiraladı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, ikas Eyüpspor'dan savunma oyuncusu Fethi Özer'i kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:32
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        Boluspor, Eyüpspor'dan Fethi Özer'i kiraladı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, ikas Eyüpspor'dan savunma oyuncusu Fethi Özer'i kiraladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ikas Eyüpspor ile Fethi Özer'in geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır." denildi.

        Kariyerine Göztepe altyapısında başlayan 28 yaşındaki Fethi Özer, daha sonra Tire 1922, Sarıyer, Hacettepe, Fethiyespor, Boluspor ve Eyüpspor'da forma giydi.

        Galeri
        Galeri

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