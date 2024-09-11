Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline atış eğitimi verildi

Teorik eğitimi tamamlayan personel, daha sonra atış yaptı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur ve polis memuru Murat Kozal tarafından silah kullanma ve atış konusunda bilgi aktarıldı.

Bolu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline yönelik silah kullanma ve atış eğitimi düzenlendi.

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