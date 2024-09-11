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        Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline atış eğitimi verildi

        Bolu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline yönelik silah kullanma ve atış eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:57 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:12
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        Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline atış eğitimi verildi
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        Bolu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline yönelik silah kullanma ve atış eğitimi düzenlendi.

        Bolu Dağı'nda bulunan atış alanında gerçekleştirilen eğitime, 11 personel katıldı.

        İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur ve polis memuru Murat Kozal tarafından silah kullanma ve atış konusunda bilgi aktarıldı.

        Teorik eğitimi tamamlayan personel, daha sonra atış yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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